(Di lunedì 17 luglio 2023) La scelta dei materiali con cui arrediamo le nostre case è importante sotto molti punti di vista. Stile, eleganza, comfort, sostenibilità e benessere sono le coordinate che ci guidano alla ricerca dei tessuti migliori per le diverse esigenze abitative.sono due tessuti leggeri, estivi e naturali, perfetti per arredare unache emana freschezza e per una biancheria dal contatto piacevole sulla pelle perché non è irritante e non fa sudare. In estate poi, le lenzuola die le lenzuola disono gli alleati principali per dormire notti serene.fanno la differenza anche impiegati in altri tessuti per la. Tende, tappeti, asciugamani, rivestimenti per divani e cuscini possono diventare fonte di maggiore benessere, ...

Se si tratta di un battesimo in piena estate, è bene utilizzare materiali come il, la seta o il. Ovviamente evitare vestiti sintetici che si attaccano al corpo, provocando ancora di più ...La T - shirt "Dev'essere dio dicon una scollatura bassa". Un maglione di cachemire "Un po' abbondante, come un cappotto da uomo in cui rifugiarsi". Si diverte con il suo modo "quasi ...Come vestirsi quando fa caldo in citta : il bianco è sempre una scelta azzeccata, così come tessuti naturali come ile il, anche in versione crochet (foto Spotlight Launchmetrics) ...

Lino e cotone, come utilizzarli per rendere la tua casa più fresca DiLei

Una tavola estiva e allegra non può essere priva dei segnaposto che si possono facilmente realizzare anche in casa senza spendere un fortuna adoperando fiori, conchiglie, sassi, piantine aromatiche, ...Jane Birkin ha dato il suo nome alla borsa più desiderata al mondo, ma ha anche inventato il bohemien cool e imposto una nuova femminilità presentandosi con uno stile elegante e sfrontato che non ha m ...