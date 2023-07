L' influencer la definì «un' imbecille» Ma secondo il Gip non si tratta di diffamazione Solo di «cattivo gusto»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Non è un momento semplice per Barbara d’Urso. La conduttrice televisiva, dopo la rottura con Mediaset, ha dovuto incassare anche un’altra brutta notizia: ha perso in Tribunale la causa contro il cosiddetto “Er Faina”, personaggio noto sul web (vero nome Damiano Coccia) che l’aveva definita una «». Silvio Berlusconi, il mondo della tv lo piange e lo omaggia: «Grande comunicatore» X ...

Per la conduttrice arriva un altro colpo basso: Damiano Coccia , l'meglio noto come Er Faina che nel 2019 laimbecille, è stato scagionato dalle accuse di diffamazione nei suoi ...Gli epiteti usati ciclicamente dall'romano erano stati rivolti alla conduttrice in diversi video e foto pubblicati sui social nel corso degli anni. Tra questi anche "vergogna della tv ...Nel 2019 la conduttrice querelò l'romano per diffamazione dopo alcuni video sui ...