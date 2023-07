L' inflazione frena ma frutta e verdura costano sempre di più | ecco perché

La risposta è stata quella classica del rialzo dei tassi di interesse, che se trova una parziale efficacia nell'della domanda, la stessa cosa non si può dire per l'dell'offerta. ...... mentre l'alto utilizzo di capacità produttiva nel terziariodal fare promozioni; il calo del ... In USA l'totale è caduta al 3,0% e quella core al 4,8%. E c'è chi stima la discesa ...Ma su questo Confcommercio. I PROFILI Quanto alle figure professionali , nell'attuale ... in un momento in cui l'economia risente ancora degli effetti dell'. Le aziende, invece, ...

Coldiretti ha elaborato i dati Istat stabilendo che il prezzo di frutta e verdura a giugno è salito del 17,4% e questo nonostante un freno dell’inflazione. Parallelamente sale anche il prezzo dello zu ...Carlo Marroni nel Sole24Ore del 15 luglio ha riportato alcune indicazioni finanziarie contunte nel bollettino economico elaborato dalla Banca d'Italia. Il documento segnala che, dopo un primo trimestr ...