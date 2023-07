L' inflazione frena | a giugno è in netto calo | 6 | 4% | sale il prezzo degli alimentari

Su base mensile, l'a giugno ha una variazione nulla. La stabilità dell'indice generale risente delle dinamiche opposte di diverse componenti: da una parte la crescita dei prezzi dei ...l'a giugno , complice il rallentamento dei prezzi dei Beni energetici , in particolare della componente non regolamentata, e l'ulteriore frenata del ritmo di crescita dei prezzi nel ...l'a giugno , complice il rallentamento dei prezzi dei Beni energetici , in particolare della componente non regolamentata, e l'ulteriore frenata del ritmo di crescita dei prezzi nel ...

Inflazione in Italia, frenata a giugno Adnkronos

L'Istat conferma il rallentamento in corso dell'inflazione. A giugno 2023, infatti, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, regist ...Il tasso nel capoluogo ligure è del +85%. Il fanalino di Coda tra le città con più di 150mila abitanti è Potenza con +3,8% ...