“L’hanno trovata così in camera” Choc nell’albergo delle vacanze | morta mamma di 36 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Una madre due figli è stata strangolata in un hotel in Spagna. La donna era arrivata nel resort solo due giorni prima del suo omicidio. Aveva 36e la notizia è stata riportata dai media spagnoli dopo il ritrovamento del cadavere. La famiglia della donna ha anche detto che stanno continuando a mantenere i contatti con il Dipartimento degli Affari Esteri per capire cosa possa essere accaduto nella stanza dell’albergo in cui la giovanestava trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al compagno. “La famiglia non rilascerà ulteriori commenti o dichiarazioni e chiederà privacy durante questo periodo angosciante”, hanno detto. “Il Dipartimento degli affari esteri è in contatto con la famiglia della madresenza vita all’interno della suad’albergo. La famiglia non rilascerà ulteriori ...