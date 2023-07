L' Europa ha fame di materie prime sudamericane E pur di sottrarle alla Cina si sorbisce la lezioncina di Lula

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo otto anni, a Bruxelles tornano i 33 paesi del Celac, gli Stati latinoamericani e caraibici. Vertice con le istituzioni dell’Ue e i 27 leader europei. Si punta a varie intese per allontanare l’influenza di Pechino. Ma su Kiev si misurano le distanze maggiori. Il leader brasiliano cerca di allontanare l’Ue dagli Usa

...e ancora più. Questo vertice Ue - Celac è un modo per dire basta! Basta! Possiamo promuovere un altro mondo". Luiz Inacio Lula da Silva cerca di arringare la folla di leader riuniti all'...Secondo gli osservatori la mossa di Putin è volta a creare carestie e rivolte nei paesi poveri, affinché l'instabilità e laspingano masse di migranti a bussare alle porte dell', ...Non abbiamo alzato il telefono quando avevano bisogno di noi e ora che e' l'ad avere bisogno,... Invece di eliminare la poverta' e la, si sono spesi piu' di due miliardi per finanziare ...

L'Europa ha fame di materie prime sudamericane. E pur di sottrarle ... L'HuffPost

Dopo otto anni, a Bruxelles tornano i 33 paesi del Celac, gli Stati latinoamericani e caraibici. Vertice con le istituzioni dell’Ue e i 27 leader europei. Si ...L'ansia di Meloni e gli altri leader europei sono preoccupati. già vedono un aumento dei barconi provenienti da Libia e Tunisia ...