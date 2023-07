Lettera di Marina Berlusconi al Giornale | ' Papà perseguitato anche dopo la morte'

(Di lunedì 17 luglio 2023) su Tg. La7.it - "Caro direttore, ma la guerra dei trent'anni non doveva finire con Silviodi lui, il tema giustizia non doveva tornare nei binari della ...

La figlia maggioreha scritto su Il Giornale un intervento che denuncia - come se ce ne ... Lascarlatta giudiziaria che marchia l'avversario resta indelebile, gli sopravvive. E il nuovo ..." Papà viene perseguitato anche dopo la morte: sono gli assurdi teoremi di certi pm intoccabili". Si sfoga cosìBerlusconi, presidente Fininvest e primogenita di Silvio, in unaa Il Giornale in cui attacca i magistrati fiorentini che stanno nuovamente indagando sui mandanti delle stragi mafiose ...... ma la guerra dei trent'anni non doveva finire con Silvio Berlusconi Dopo di lui, il tema giustizia non doveva tornare nei binari della normalità"Berlusconi comincia così la suaal ...

La lettera di Marina Berlusconi: "Papà perseguitato anche dopo la ... ilGiornale.it

Marina Berlusconi affida a una lettera a Il Giornale il suo sfogo sul padre Silvio e sulla giustizia.L'obiettivo di alcuni pubblici ministeri e giornalisti è "la damnatio memoriae" di Silvio Berlusconi. È quanto si legge in una ...