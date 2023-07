L' estate del divertimento? House e dinner show | da Nord a Sud

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) La musica dal vivo e dei festival spinge in tutta Italia, con concerti sold out ovunque. Ma che succede nel variegato universo del? Discoteche, ristoranti e bar con musica, spiagge che propongono beach party, godono di altrettanta salute. Ma del loro successo si parla poco. Uno dei motivi è la scarsa capacità comunicativa del settore. Ben 100 di loro li ha interrogati tramite un sondaggio il sito AllaDiscoteca.com in collaborazione con ltc - lorenzo tiezzi comunicazione. Se oltre l'80% vede una stagione positiva dopo tanti problemi dovuti al Covid e non solo, solo il 13% dei professionisti è convinto che i locali riescano a diffondere nel modo giusto la loro proposta. E quindi, che succede nei locali italiani? Chi non può o non ha voglia di far festa nelle località turistiche, può farlo in provincia e sui laghi. Ad esempio,#Costez Summer Garden a Telgate ...