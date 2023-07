L’esodo degli espatriati dalla Cina | inversione di fuga di cervelli

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 luglio 2023) Shanghai, che ospitava il maggior numero di sedi di aziende a capitale straniero e un quarto della popolazione diinfino al 2022, ha assistito a un esodo didopo il brutale lockdown di due mesi che ha paralizzato la città di 25 milioni di abitantifine di marzo dell'anno scorso. Nonostante molticonsiderino Shanghai come casa propria da molti anni, ultimamente molti di loro stanno lasciando laper tornare in Europa oppure trasferirsi in altre capitali economiche dell’Asia, come Singapore. Sebbene laabbia ufficialmente concluso la politica zero COVID a dicembre 2022, la situazione attuale vede una popolazione didrasticamente ridotta. Per quanto riguarda Shanghai in particolare, circa il ...