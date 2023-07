L' esercito di Kiev non sfonda; nuova strategia per la controffensiva

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 luglio 2023) Questa notte attorno alle tre un attacco ucraino ha danneggiato il ponte sullo Stretto di Kerch che collega la Russia alla penisola di Crimea occupata. I canali militari russi su Telegram riferscono che due missili hanno colpito una campata del ponte stradale e che una sezione limitata sarebbe crollata. I danni non sono ancora chiari ma per il momento il passaggio delle auto per adesso è stato bloccato come anche quello dei treni anche se il ponte ferroviario che corre parallelo alla strada non sarebbe stato danneggiato. Nelle prime due settimane dellalanciata contro la Russia, l'Ucraina ha perso fino al 20% delle armi in dotazione all'. Lo hanno dichiarato funzionari americani ed europei al New York Times. Molti mezzi inviati dall'Occidente, in particolare carri armati e veicoli corazzati su cui si basavano i piani iniziali per ...