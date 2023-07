L’epidemia SARS del 2003 e la pandemia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un medico in pensione, che è un lettore affezionato, ci ha inviato un segnale di cui riteniamo importante occuparci. Si parte da un tweet di Andrea Stramezzi, soggetto con cui abbiamo avuto a che fare in passato (e che ha bloccato il profilo BUTAC su Twitter, come se ciò limitasse la nostra operatività). Stramezzi ha scritto quanto segue: Il Prof. @AlbertoContri, giorni fa mi ha inviato questo video, con il messaggio: “Dimostra, che hai sempre avuto ragione” È una intervista di un amico, uno dei massimi Scienziati italiani (il suo curriculum è da paura, direbbero i ragazzi), il Prof. @CiroIsidoro, che con la sua consueta pacatezza, lucidità e onestà intellettuale, racconta la sua versione, espressa al Parlamento Europeo, senza dimenticare il Dr Carlo Urbani, anch’egli Eroe, come il Dr Giuseppe De Donno. Il Prof. Isidoro sa, perché gliel’ho detto e scritto, che una delle tante cose che ...

È stato chiamato- CoV - 2 e la malattia respiratoria che ... Per fronteggiare'emergenza a seguito della diffusione del Covid - ... che i numeri dimostrano la crescita dell'anche in ...... ma negli ultimi anni si è aggravato per'enorme quantità di ...delle prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell'da ...prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell'da-......i primi soccorritori entro 48 ore dall'eventuale. I ...'iniziativa Tobacco free farms è un'iniziativa congiunta dell'Oms, ... invece, 'superdiffusori' di virus- CoV - 2, causa... Il Pnrr ...