Leonarduzzi e Mazzucchi | tutte le frasi sessiste dette durante la finale di nuoto sincronizzato VIDEO

(Di lunedì 17 luglio 2023) Che sia in corso da secoli un’epidemia di patriarcato e sessismo lo sapevamo già, ma una variante in particolare, resistente e più ignorante del solito, sembra aver colpito la sfera dei telecronisti sportivi; dopo i due geni Matteo Bobbi e Davide Valsecchi e il loro ridicolo spettacoloil Moto GP, è tempo di presentare...

... in onda questa mattina su Rai Play 2, da parte dei telecronistisono stati denunciati da parte di telespettatori alla tv pubblica, che si sta già occupando del caso. Tra le ......una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzoe tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano'. L'...Sul web è scoppiata la polemica per alcuni commenti definiti "sessisti" da parte di due telecronisti Rai durante i mondiali di tuffi di Fukuoka. La coppiaha inanellato alcune perle: 'Le olandesi sono grosse'. 'Come la nostra Vittorioso'. 'Eh'. 'Eh grande eh'. 'Ma tanto a letto sono tutte alte uguali". Inoltre: 'Questa si chiama ...

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – ‘È assolutamente vergognoso quanto accaduto in Rai stamattina, così come segnalato da alcuni telespettatori e poi riportato dagli organi di stampa, di una telecronaca dei m ...Scoppia il caso in Rai: fuorionda sessisti e razzisti durante la telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi della finale ...