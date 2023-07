L’ennesima Volta di Caterina Balivo

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 17 luglio 2023)torna nel pomeriggio di Rai1. E quasi quasi vieni da chiedersi se i figli della conduttrice siano d’un tratto diventati grandi e autonomi: che in casa-Brera ci sia un caso di SORAS (acronimo d’Oltreoceano che sta per Soap opera rapid aging syndrome)? Scherzi a parte, l’evoluzione delle dinamiche private di, che aveva lasciato il daytime per passare più tempo con la famiglia e allo stesso tempo per coltivare nuovi progetti di carriera, diciamo che non è affar nostro. Quello che possiamo constatare è che gli ambiziosi obiettivi palesati con l’addio a Vieni da Me si sono arenati. Abbandonando, dopo appena due stagioni (lasso di tempo troppo breve affinché il programma potesse essere ricordato), il contenitore post prandiale, ...