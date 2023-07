Lega Basket A | tutte le decisioni prese dal Consiglio Federale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Si corre verso una nuovoA. Nei giorni scorsi, infatti, a Roma è andato in scena ildel massimo campionato di pallacanestro italiano. Presso la Sala Giunta del CONI, Foro Italico, l’assemblea presieduta da Giovanni Petrucci ha analizzato e legiferato sei, importanti, punti salienti che influenzeranno gli anni futuri. I punti analizzati daldiA Finale Playoff Scudetto in 5 gareIlha ratificato il nuovo format per la serie Finale playoff scudetto di Serie A. Dalla stagione 2023-24 la serie finale sarà al meglio delle cinque partite e non più delle sette. Stop ai tesseramenti prima dei playoffDalla stagione 2023-24 non saranno più ...