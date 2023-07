Lecco escluso | il presidente | “andremo al Tar | non escludo Serie B a 21-22 squadre”

(Di lunedì 17 luglio 2023) E’ sempre più caos nel campionato diB. Sono arrivate oggi le decisioni del Collegio di Garanzia: respinto il ricorso della Reggina, accolto invece quello del Perugia contro il. E’ un vero e proprio ribaltone soprattutto per l’esclusione delche adesso preannuncia battaglia. Paolo Di Nunno,del, ha commentato così, a Nicolò Schira: “al TAR. Qualcuno di importante forse non ci vuole inB, ma non molliamo di un centimetro. Nonun cambio di format con una B a 21-22. Siamo fuori al momento per colpe non nostre…”. L'articolo CalcioWeb.

... sconfitto dalnella finale playoff di Serie C. I due ricorsi puntavano il dito proprio contro i blucelesti lombardi,in via preliminare dalla Serie B per la tardiva consegna della ...Dunque, in base a questa decisione, il Perugia torna in B e ildal campionato. A lombardi e calabresi non resta che appellarsi al Tar e al Consiglio di Stato. Ricordiamo che il...E in contemporanea respinge i ricorsi di Foggia (sempre contro il) e Siena (dalla prossima Serie C). Attese le motivazioni delle sentenze, probabilmente entro giovedì. Si trattava dell'...

Il Lecco escluso dalla B insieme alla Reggina, salgono Brescia e ... Calcio Ascoli

Il Lecco prepara il ricorso al Tar: è stato infatti accolto il ricorso presentato dal Perugia al Collegio di Garanzia ...Il Collegio di garanzia del Coni ridisegna la serie B: escluse Reggina e Lecco, riammesse Brescia e Perugia. Al termine della sessione di udienze di oggi, lunedì, la sezione presieduta da Tammaro ...