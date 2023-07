Leboeuf su Lukaku | «La sua carriera è un gran casino | non c’è logica»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Le parole di Franck, campione del mondo con la Francia nel 1998, sul possibile passaggio dialla Juve Franck, intervistato da ESPN, ha commentato la situazione di Romelu, non lesinando alcune stoccate all’attaccante ex Inter e vicinissimo alla Juve. Di seguito le parole del campione del mondo 1998. «La suaè un, non c’è. Perché ha mollato improvvisamente l’Inter?è un giocatore che stimo molto: è un bravo ragazzo ma come calciatore conosciamo i suoi punti deboli. Lo abbiamo visto nelle ultime due stagioni. Deve cambiare, diventare più continuo e lavorare di più. Ora i club ci penseranno due volte prima di scommettere su di lui. Spero che trovi una buona squadra, poi ...

Il rapporto tra l'Inter e Lukaku è andato sempre via via scemando nonostante i nerazzurri abbiano provato a riportarlo a Milano