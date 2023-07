Lea - I nostri figli | la seconda stagione della serie con Anna Valle e Pasotti

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tante nuove storie di piccoli pazienti, diagnosi, trattamenti, famiglie che lottano al fianco dei loro bambini e colpi di scena. Sarà un'altalena di sentimenti, tra paura, speranza, coraggio e forza di volontà, ladi Lea - I, lacone Giorgioche debutterà nei prossimi mesi su Rai1 con quattro nuove puntate (le cui riprese sono in corso in queste settimane) in cui si mescolano tanta umanità, un pizzico di giallo e intrecci sentimentali inaspettati. Al centro di tutto c'è sempre Lea, l'infermiera pediatrica all’ospedale di Ferrara alle prese con l’amore con Arturo, l’affetto delle colleghe e l’enorme dolore che ha segnato la sua vita: la perdita, poco primanascita, del ...

... ieroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al ... Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem e le new entry Florence Pugh, Austin Butler,Seydoux e ...Proprio ieri, in occasione dei 10 anni dalla scomparsa dell'attore,ha voluto condividere sul ... Conservo tutti iricordi nel mio cuore, dove saranno al sicuro e mai dimenticati. Ci manchi ...Michele ricorda Cory Monteith L'ex interprete di Rachel Berry ha condiviso una foto in bianco e ... Conservo tutti iricordi nel mio cuore dove rimarranno al sicuro e mai dimenticati. Ci ...

Lea Michele è una nota attrice americana famosa in particolare per le sue apparizioni in Glee e fidanzata con Cory Monteith, scomparso nel 2013.Molte fiction torneranno sulla rete ammiraglia con le nuove puntate e tra le novità ci sarà Alessandro Tersigni nel cast di Cuori ...