Le Spice Girls compiono 30 anni | reunion con Victoria Beckham in arrivo | l’indiscrezione

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ladelleè – forse – sempre più vicina. Dopo la notizia dello scorso maggio relativa a un ritorno di, adesso nuovi indizi elettrizzano i fan. L’anno prossimo il gruppo che ha fatto la storia del pop e ha ispirato cantanti come Beyoncé e Taylor Swift, festeggerà il 30°versario dalla nascita e per questa ricorrenza si mormora che gli sarà riservato un posto d’onore. Quale? Stando al The Sun, Emma, Geri,, Mel B e Mel C si esibiranno sul Pyramid stage del Festival di Glastonbury. “Le cinque hanno enormi piani per il loro 30°versario. Un insider affidabile ci ha riferito che stanno prendendo in considerazione un posto da headliner sul palco del Glastonbury. E saranno davvero tutte insieme“, si legge ...

