Le più celebri frasi di Nelson Mandela | la pace | il coraggio | la libertà

(Di lunedì 17 luglio 2023) Conosciamo tutti, un uomo che ha fatto parlare di sé, politico e attivista sudafricano, presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999. Grandissimo nemico dell’apartheid, la politica di segregazione razziale istituita nel 1948 dal governo di etnia bianca del Sudafrica rimasta in vigore fino al 1991 – una vera e propria restrizione dei diritti civili su base razzista. Ha ottenuto il Premio Nobel per lanel 1993. È stato il primo presidente sudafricano non bianco a ricoprire la carica, da sempre attivista per i diritti civili e avvocato, “a causa” della sua lotta contro il segregazionismo razziale ha scontato ben 27 anni di carcere duro, in isolamento. Un grandissimo esempio di, vita. Nato il 18 luglio 1918, sono trascorsi 105 anni, vediamo alcune ...