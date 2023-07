“Le olandesi sono grosse” | telecronisti Rai accusati di body shaming ai Mondiali di nuoto ed ‘espulsi’ dalla kermesse

E ancora alcuni dibattiti tra i due: "Legrosse". Inoltre: "Questa si chiama Harper, è una suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa La si..." "La si tocca". "La si pizzica". "Si la do".Che lo facciano adesso è abbastanza singolare, visto che noi come Lazzarettosei anni che ... Non si può vivere con 80 decibel Secondo Spier, di origini, da parte della giunta Sala si ...'Legrosse'. 'Come la nostra Vittorioso', facendo riferimento alla tuffatrice azzurra Giulia Vittorioso. 'Eh grande eh', proseguono i due, prima di arrivare a una conclusione ancora più ...

Nella bufera i commentatori RAI Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, impegnati stamane nella telecronaca delle gare dei tuffi per frasi sessiste pronunciate nel corso della diretta streaming ...La Rai ha avviato «una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi » e «tutti i provvedimenti necessari» per il collaboratore tecnico Massimi ...