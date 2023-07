«Le olandesi sono grosse ma tanto a letto sono tutte alte uguali» La telecronaca Rai ai Mondiali di tuffi

Poi ancora: 'Legrosse'; 'Come la nostra Vittorioso (tuffatrice italiana romaa, ndr ) È grande eh'; 'Ma tanto a lettotutte alte uguali'. Ma non è finita qui: 'Questa si chiama ..." Legrosse ", " Come la nostra Vittorioso ", hanno affermato i due telecronisti parlando tra di loro e alludendo alla tuffatrice azzurra Giulia Vittorioso. " Eh grande eh ", hanno ...... spiega lo spettatore, distinguendo ed elencando una serie di espressioni sconcertanti: "Legrosse". "Come la nostra Vittorioso " (tuffatrice Italian ndr). "Eh". "È grande eh". "Ma ...

Razzismo e bodyshaming: "Le olandesi sono grosse". Cronisti RAI ... +31mag.nl

Nuova polemica in Rai: in occasione dei Mondiali di nuoto di Fukuoka, i telecronisti di RaiSport si sono lanciati in commenti razzisti e sessisti ...Polemiche in casa Rai dopo che i due telecronisti dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato sono stat iaccusati di razzismo e sessismo per dei loro commenti durante la diretta di ...