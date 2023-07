Le freschissime novità della Pasticceria «Capriccio»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Gelati dai gusti originali (provate quello allo yogurt Kefir variegato con crema di pistacchio, semi di zucca e mirtilli), semifreddi golosi, ma anche colazioni gourmet e proposte per il pranzo fresche e curate. Tanti buoni motivi per andare a visitarla.

