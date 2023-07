Le frasi razziste e sessiste nella telecronaca Rai dei Mondiali di nuoto

Non sono affatto piaciute sia lecon battute di bassa lega nei confronti di diverse atlete, sia quelle con osservazioni percepite come, ascoltate stamani su Rai Play 2. Nel mirino il ...Alcune di questeche mi sono state attribuite non le ho proprio dette, cosi' il telecronista Rai, Lorenzo Leonarduzzi, al Corriere della Sera, accusato disessiste,e di body ...In questo caso sonoascoltate e estrapolate dal contesto. È un fuori onda rubato per un errore tecnico. Mi dispiace se qualche altro spettatore ha sentito questa cosa. Io non sono riuscito a ...

Frasi razziste di Scott Adams: i giornali eliminano la sua striscia Dilbert RaiNews

Già in passato il telecronista era finito nell’occhio del ciclone per le sue battute fuori luogo ...I due telecronisti sono finiti nella bufera a causa di alcuni commenti razzisti, sessisti e body shaming pronunciati martedì mattina su Rai Play 2 durante la diretta dei Mondiali di nuoto in corso di ...