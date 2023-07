Le esportazioni del grano ucraino sono di nuovo a rischio

... in un contesto diin calo, deboli vendite al dettaglio e di un settore immobiliare in gravi difficoltà. Le difficoltà della seconda economia più grandemondo hanno un diretto ......8% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre lein calo, le deboli vendite al dettaglio e un settore immobiliare fragile hanno pesato sulla crescita. Il ritmo annualeProdotto interno ...Migliora il saldo di conto corrente, che beneficia dell'andamentocosto dei beni energetici " Dall'inizio dell'anno lein volume sono diminuite, riflettendo la debolezza...

Cresce ancora l’export dei distretti: meccanica, arredo e moda sul podio Il Sole 24 ORE

L’accordo con la Russia per consentire il passaggio dei cereali nel mar Nero è scaduto: secondo il Cremlino non sono state rispettate tutte le condizioni. Intanto nell’est dell’Ucraina continuano i co ...Le industrie necessarie per la transizione energetica, un trend a lungo termine che caratterizzerà l’economia mondiale, sono notevolmente influenzate dalle tensioni geopolitiche, in particolare quelle ...