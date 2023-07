Lazio | ecco Castellanos | l’attaccante in Paideia per le visite

(Di lunedì 17 luglio 2023) Laaccoglienella Capitale, l”attaccante arrivato da New York City è arrivato in Italia ed è inper lemediche Laaccoglienella Capitale, l”attaccante arrivato da New York City è arrivato in Italia ed è inper lemediche. «Forza, sono molto felice di essere qui». Queste le prime parole del neo attaccante biancoceleste. In serata raggiungerà la squadra in ritiro.

che allora l'Inter potrebbe tornare su Morata, desideroso di lasciare l'Atletico Madrid per ... domani la firma), mentre laculla sempre il sogno Mimmo Berardi (Sassuolo). Restando in tema ...dunque l'eccezionalità che ci fa dire che 'hot storm' sarà un'ondata di caldo storica anche in ... Sulinvece si toccheranno punte di 42 - 43°C, specie a Roma. Ma il caldo più intenso ...Commenta per primo Questa mattina alle 8 il nuovo acquisto della, Valentin Castellanos si è presentato in clinica Paideia a Roma per le visite mediche. Inizia così ufficialmente la sua avventura in biancoceleste. In serata raggiungerà i compagni nel ritiro ...

Lazio, ecco Castellanos: visite mediche in Paideia per il neo-acquisto - FOTO&VIDEO La Lazio Siamo Noi

Ecco dunque l’eccezionalità che ci fa dire che ‘hot storm ... sia al Centro come a Firenze e in Umbria (la parte più meridionale). Sul Lazio invece si toccheranno punte di 42-43°C, specie a Roma. Ma ...Questa mattina alle 8 il nuovo acquisto della Lazio, Valentin Castellanos si è presentato in clinica Paideia a Roma per le visite ...