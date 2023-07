Lazio | ecco Castellanos come vice Immobile

(Di lunedì 17 luglio 2023) E' sbarcato in Italia Valentin, attaccante che laha scelto per dare peso e profondità al reparto offensivo. Viene dal New York City ed è stato pagato una quindicina di milioni di euro dai biancocelesti che da tempo cercavano un giocatore che potesse dare respiro ad, spesso costretto agli straordinari per mancanza di alternative. Nell'ultimo campionato ha militato nelle fila del Girona e si è segnalato per il poker di gol rifilato al Real Madrid di Carlo Ancelotti. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

perché le materie critiche sono state elencate all'interno dei sei settori prioritari per ... nelle regioni dell'arco alpino, dal Friuli al Piemonte , ma anche in Liguria, Toscana, Nord del, ...perché la vicenda che ha coinvolto Giulio e Francesca Maria Occhionero è presto sparita dai ... Guardia di Finanza; Enav; Porto di Taranto; Allianz Bank; Reale Mutua Assicurazioni; Regione; ...Claudio Lotito è tornato a parlare di mercato, anche dell'interessamento degli arabi per Immobile:cosa chiede la LazioIl presidente dellaè uno degli ossi più duri con cui imbastire una trattativa, perché non concede sconti ed è sempre disposto ad andare per le lunghe, in una gara di ...

Lazio, ecco Castellanos: visite mediche in Paideia per il neo-acquisto - FOTO&VIDEO La Lazio Siamo Noi

Lo sapevate che nel Lazio e soprattutto a Roma si sprecano tonnellate e tonnellate di cibo E la colpa, oltre che del caldo asfissiante, è anche delle attività commerciali, preoccupate da una possibil ...Calciomercato Lazio: addio a Immobile Le idee per sostituirlo. Ecco i probabili nomi che la società valuterebbe Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in caso di addio… Leggi ...