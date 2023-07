L' auto sfonda un muro e prende fuoco | papà 33enne muore carbonizzato

I danni non sono ancora chiari ma per il momento il passaggio delleper adesso è stato bloccato come anche quello dei treni anche se il ponte ferroviario che corre parallelo alla strada non ...L'agente di […] Cronaca Imperia e provincia Sanremo,ringhiera e finisce nella strada sottostante:in bilico Posted on 5 Settembre 2021 5 Settembre 2021 Author Redazione Incidente ...L'è piombata all'interno del bar dove si trovavano alcuni clienti che sono finiti a terra. In due sono rimasti feriti per fortuna solo in modo lieve mentre la donna che si trovava alla guida ...

Perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrina del bar: tragedia sfiorata / IL VIDEO Il Giornale Di Vicenza

Una grossa carambola è avvenuta lunedì mattina, intorno alle 9, sull'A8 Varese-Milano all'altezza di Lainate in direzione di Milano. Tre persone dai 45 ai 57 anni sono rimaste ferite. Secondo i primi ...MESTRE - «Quando mi hanno avvisato mi sono sentito gelare il sangue nelle vene. Appena il giorno dopo lo straziante funerale del piccolo Mattia, del suo papà e della sua nonna, ...