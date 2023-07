Latina | vandali contro la Federazione Provinciale di FdI

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 luglio 2023)– “Un gravissimo atto che ha coinvolto ladi Fratelli d’Italia: siamo stati avvisati dagli agenti della Digos della Questura diche ignoti, nella notte tra domenica e lunedì, hanno spaccato in due la targa di rappresentanza posta all’ingresso dello stabile di via don Morosini”. A darne notizia in una nota stampa è il Senatore Nicola Calandrini, coordinatoredi Fratelli d’Italia“Si tratta di un atto gravissimo, – spiega Calandrini – non tanto nelle conseguenze ma nel significato. Danneggiare quella targa rappresenta un attacco alla comunitàdi Fratelli d’Italia, costituita da donne e uomini che giornalmente si prodigano a favore del territorio. Si tratta di un gesto vigliacco che trasmette una ...