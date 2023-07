L’artista britannica Sophie and The Giants il 20 luglio al Campania

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 17 luglio 2023) Marcianise. Torna la musica live al Centro Commercialedi Marcianise, in provincia di Caserta. Arrivanoand Theper l’evento dell’estate: giovedì 20appuntamento in Piazza Centrale a partire dalle ore 22.00 per scatenarsi al ritmo del loro Power Pop. Nel corso dell’evento, con ingresso gratuito, chi ha scaricato l’app “Io&” potrà ricevere misteriosi omaggi speciali ed accedere all’area privè fronte palco (fino ad esaurimento posti).and the, attualmente in tutte le top ten con il brano Paradise realizzato con il dj tedesco Purple disco machine, è un progetto musicale della cantanteScott. Dopo gli esordi come gruppo nel 2015, nell’estate 2022, in occasione del ...