L’Arabia Saudita salva la Juve | ‘colpaccio’ bianconero

Anche Ryad Mahrez si appresta a dire addio al calcio europeo. Subito dopo aver vinto la Champions League con il Manchester City,'attaccante è più volte rimasto in contatto cone proprio nelle ultime ore è arrivato'accordo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail e dal media locale Arriyadiyah ,'ok del giocatore per il trasferimento in Medio Oriente è ...Paul Pogba (LaPresse) - Calciomercato.itUn altro nome però è particolarmente chiacchierato, visto'interesse dall'nei suoi confronti. Si tratta di Paul Pogba. Il centrocampista, ...... a settembre partiremo con'attività di preparazione della ... Non dimenticare gli investimenti dell'"È un fatto ...

Immobile in Arabia Saudita Intanto lui fa gli auguri alla moglie ... Tag24