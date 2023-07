L’Antitrust chiude un’istruttoria contro la società di trading eToro | multa da 1 milione e 300 mila euro per pubblicità ingannevole

(Di lunedì 17 luglio 2023)ha chiusonei confronti dellabritannica di sociale investimenti multi-asset. Che ha ricevuto unadi 1,3 milioni dicon l’accusa di aver diffusocon informazioni fuorvianti su caratteristiche e condizioni economiche dei servizi di investimento in titoli azionari. Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,ha violato gli articoli 20, 21, 22 del Codice del consumo, poiché non informa in maniera tempestiva i propri utenti circa condizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti e dei servizi offerti, con il rischio di indurre gli stessi a prendere decisioni che altrimenti non avrebbero preso. Nello specifico, ...

