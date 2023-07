L’annuncio di Meloni dopo il dibattito sul concorso esterno | «Urgente chiarire reati di criminalità organizzata | presto decreto con Nordio»

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 luglio 2023) «Un omicidio commesso avvalendosi di modalità mafiose o commesso al fine di agevolare un’associazione criminale non sarebbe un delitto disecondo la Cassazione». A dirlo è stata la premier Giorgiaa proposito di una sentenza della Corte durante il Cdm di oggi, 17 luglio, ele ultime polemiche che avevano coinvolto il governo, con la stessache aveva in qualche modo frenato il ministro della Giustizia Carlosull’ipotesi di una revisione delin associazione mafiosa. «Appare evidente – ha continuatoai ministri – come questa decisione si presti a produrre effetti dirompenti su processi in corso pergravissimi». L’obiettivo dell’esecutivo ...