L’adesione di Kyiv alla Nato vuol dire più stabilità per l’Ucraina e per l’Europa

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sulla questione ucraina, e in particolare sull’ingresso dinella, è intervenuto sulle colonne del Monde l’esperto francese Camille Grand, ex vice segretario della, ricercatore e specialista delle questioni di difesa. Da due decenni a questa parte, la questione dell’ingresso delnella(Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord) ha diviso gli alleati, gli analisti e anche la popolazione ucraina. Per gli uni, era naturale rispondere alle aspirazioni euroatlantiche die dare seguito alle promesse – ambigue – fatte in occasione del vertice di Bucarest nel 2008. Per gli altri,delall’Alleanza atlantica era prematura, se non addirittura pericolosa, e rischiava di alimentare il ...