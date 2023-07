L’abdicazione

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 17 luglio 2023) 3661: tanti erano i giorni che separavano Novak Djokovic dall’ultima sconfitta sul campo Centrale di Wimbledon, il tempio sacro dello sport più sacro. A riuscire a batterlo è stato quello che da tutti era indicato come il Messia, il tennista arrivato per raccogliere l’eredità dei Big-3 per portare il tennis in una nuova era. È da quando è iniziato il suo viaggio che Carlos Alcaraz se ne frega dei domini e della storia. Chiunque sia il suo avversario, Alcaraz è spavaldo e mostra il suo tennis di contrapposizioni, fatto di sorrisi e tocchi dolcissimi, o di muscoli, “Vamos” a pieni polmoni e colpi devastanti da qualsiasi lato. Una varietà di gioco che mette tutti d’accordo, tra gli appassionati più duri e i nostalgici del tennis di una volta. Quando aveva vinto a New York, agli US Open, ci aveva lasciato il primo segno di futuro. L’assenza di Djokovic, però, aveva reso quella vittoria ...