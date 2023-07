La Vita in Diretta in onda anche al sabato

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 17 luglio 2023) Alberto Matano (foto US Rai) Quello che attende Alberto Matano dall’11 settembre sarà un ritorno piuttosto inedito con Lain, che nella nuova stagione testeràladelpomeriggio. La trasmissione di Rai 1 allunga infatti di un giorno la sua messa insettimanale. Una novità resa nota da Rai Pubblicità, che DavideMaggio.it è in grado di confermare: VID andrà avanti diper circa un mese, dal 16 settembre al 7 ottobre (quattro puntate) alle 17, in attesa del ritorno di Marco Liorni con Italia Sì (al via il 14 ottobre). Un “esperimento” non di poco conto, nel pomeriggio più debole per la rete ammiraglia Rai, che vedrà Matano chiamato a contrastare la trasmissione da anni leader delpomeriggio: Verissimo ...