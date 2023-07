(Di lunedì 17 luglio 2023) Il, come direbbe Totò, è un po’ come la nebbia: “Quando c’è, non si vede”. Il sito del Mulino, la rivista che più di tutte in questo momento sta interpretando la culture war della sini... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La replica è particolarmente interessante perché non viene da un esagitato censore del capitalismo, ma da un nom de plume che, attraverso i suoi scritti, esorta laa non farsi risucchiare ...Giudicò inaccettabile la decisione di ridurre il personale dell'Olivetti per aumentare la produttività dell'impresa e mettere in salvo i. Famoso anche per le sue battaglie per l'obiezione ...A chiudere definitivamente iè la doppietta di Lookman tra 38' e 39': finisce 10 - 1 per l'...inedita col giovane Bonfanti al centro tra i "braccetti" Zortea (a destra) e Ruggeri (a), in ...

La sinistra e i conti con il neoliberismo Il Foglio

Un modello economico che in Italia ha attecchito poco o niente. E se lo ha fatto è per merito della nostra collocazione internazionale (l’Europa) e della parte politica che oggi ne è in piena crisi di ...Addio a monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea ed ex presidente di Pax Christi, ultimo testimone del Concilio Vaticano II. È morto ieri mattina all'età di 99 anni. «Ha ricevuto l'Eucaristi ...