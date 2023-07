La sindaca di Bardonecchia ha accusato l’ex comandante dei vigili di molestie

Ladi, Chiara Rossetti, ha denunciato il capo dei vigili urbani, Alessandro Lovera, da sei mesi rimosso dall'incarico. 'Sono serena perché ho fatto ciò che era giusto fare, per me ...Sarebbero queste, riferisce il Corriere della Sera , gli atteggiamenti che avrebbero infastidito ladiChiara Rossetti che a ottobre 2022 aveva presentato querela nei confronti ...Nemmeno la vittima è una persona qualunque: si tratta di Chiara Rossetti ,di, comune in Val di Susa che dista un'ora da Torino . Insomma, uno scandalo tra le fila dell'...

La sindaca di Bardonecchia e le presunte molestie: «Sono un'insegnante e una mamma, dovevo tutelarmi» Corriere della Sera

La sindaca di Bardonecchia, Chiara Rossetti, ha denunciato il capo dei vigili urbani, Alessandro Lovera, per molestie sessuali.Nella denuncia Chiara Rossetti parla di "attenzioni" talmente pressanti da costringere la sindaca in un’occasione "a barricarsi in ascensore e poi nel suo ufficio in attesa dell’arrivo dei carabinieri ...