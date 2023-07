La scuola Dada | istruzione in movimento Ne vedremo di belle Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 17 luglio 2023) Inviata da Mario Bocola - Laè l’ultima frontiera del sistema d’italiano, in cui, secondo gli esperti, si favorisce molto l’apprendimento che viene sollecitato dal fatto che gli alunni non stanno per cinque ore al giorno seduti nei banchi, ma sono indovendosi spostare da una classe all’altra, mentre il loro docente li riceverà già in aula. L'articolo .