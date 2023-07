La Russia vieta ai funzionari statali di utilizzare gli iPhone

(Di lunedì 17 luglio 2023) A partire da oggi i dipendenti di alcuni ministeri non potranno usare gli smartphone Apple per questioni di lavoro

Cresce la repressione nei confronti di Apple da parte del Cremlino. Come riportato dal Financial Times, infatti, le autorità del paese hanno vietato l'utilizzo degli iPhone da parte dei funzionari ...... Alexey Lukatsky, ha aggiunto che i funzionari potrebbero non voler passare effettivamente all'utilizzo di dispositivi che eseguono il sistema operativo Aurora prodotto in. 'Prima c'erano ...Laha avanzato queste accuse senza fornire prove concrete e ha ulteriormente sostenuto che Apple avrebbe collaborato attivamente con i servizi segreti statunitensi, fornendo agli agenti 'una ...

Perché la Russia vieta l'utilizzo degli iPhone ai funzionari governativi StartupItalia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La paura di esser spiati, controllati o che altro dagli americani, sta diventando un caso in Russia. Cosa è successo ...