La regina Camilla compie 76 anni | 10 cose su di lei che forse non sapete

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dalla passione per la danza e i cani agli strani soprannomi, passando per gli antichi scontri con Elisabetta II, ecco dieci curiosità sull'ex amante di Carlo III che oggi festeggia il suo primo compleanno da sovrana

Il re ha acquistato il cottage nel lontano 2007 per quasi 1,4 milioni di euro, e da allora è stato ristrutturato con l'aiuto dell'architetto Craig Hamilton e il contributo dellae ...LaElisabetta, infatti, si preoccupava più che altro di non sperperare inutilmente il denaro ... dov'è arrivato insieme alla moglie. E che non è sfuggito al mondo dei social. E che dire ...Ufficialmente, lae il re Carlo sono sposati dall'8 aprile 2005. Tuttavia, la storia d'amore tra la coppia reale esiste da molto pi ...

Ecco perché la regina Camilla non avrà uno «stipendio» dal Parlamento come il principe Filippo Vanity Fair Italia

Kate, William e Camilla come non li avete mai visti: gli scatti (fuori dal comune) diventano in pochissimo tempo virali.Al Glauco Beach Club di Soverato, Miss Italia Calabria ha incoronato la seconda reginetta di bellezza: Carlotta Caputo.