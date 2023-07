La Rai annuncia | il programma di Facci non andrà in onda

(Di lunedì 17 luglio 2023) "La Rai non manderà inla striscia quotidiana di cinque minuti 'Ivostri', inizialmenteta per settembre". E' quanto si legge in una nota della Rai dove si precisa che la decisione è stata assunta dall`Amministratore delegato Roberto Sergio, "informata la Presidente Marinella Soldi, d`intesa con il Direttore dell`Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi".Lo spazio in palinsesto, prosegue l'azienda, "verrà naturalmente coperto dal prolungamento deldel mattino di Rai 2 'I fatti vostri'. Ilche sostituirà 'Cartabianca' sarà comunicato nel Cda del 25 luglio".

Caso Facci, Bonelli annuncia un'interrogazione in commissione ... Fanpage.it

L’amministratore delegato di Viale Mazzini, Roberto Sergio, ha deciso di togliere dal palinsesto la striscia quotidiana di cinque minuti dell'editorialista di Libero, inizialmente annunciata per sette ...Cancellata. La rubrica di Filippo Facci sulla Rai, striscia quotidiana di cinque minuti “I Facci vostri”, non andrà in onda. Questo dopo le polemiche per l’articolo sulla vicenda ...