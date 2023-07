La Rackete all’arrembaggio di un seggio in Ue con l’estrema sinistra | “Sarò il cane da guardia a Bruxelles”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 luglio 2023) A volte ritornano… e in pompa magna pure. Slatentizzate mire carrieristiche e ambizioni politiche, di cui aveva mostrato i sintomi già al timone delle navi delle Ong, Carolaha confermato in queste ore la sua candidatura con il partito diradicale Die Linke. La capitana è in lizza per le prossime elezioni europee. Il primo a commentare ironicamente la nuova carriera parlamentare della pasionaria della causa migratoria è Matteo Salvini. Che commentando la notizia scrive sui social: «Dallo speronare motovedette italiane delladi Finanza, alla candidatura percon latedesca, è un attimo. Auguri. Viva la democrazia». Carolasi candida per il Parlamento europeo con laradicale Die Linke La notizia filtra in ...