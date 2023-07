La rabbia di Djokovic dopo la sconfitta a Wimbledon | spacca la racchetta

Nervosismo alla stelle per il campione che nella finale di Wimbledon è stato sconfitto dallo spagnolo Alcaraz 17 luglio 2023Nervosismo alle stelle per, che ritornando in panchina ha sfogato tutta la suasulla racchetta distruggendola.resta a zero nel turno di battuta dello spagnolo (3 - 1). ...WIMBLEDON - Esplode in campo ladi Novak: dopo aver commesso un errore decisivo e concesso un punto fondamentale al suo avversario, il campione serbo si è lasciato andare ad un gesto plateale trae ...

Wimbledon, Djokovic, spacca la racchetta: la rabbia del serbo nella finale con Alcaraz Sky Sport

I meriti di Alcaraz a confronto con i demeriti di Djokovic. Solo una brutta giornata in mezzo a tante giornate così così per il serbo comunque n.2 ATP Oppure via all'inesorabile declino Addio Grande ...Siamo arrivati all'ultimo atto. Oggi, domenica 16 luglio, si deciderà chi sarà il nuovo Re di Wimbledon. Alle 15 sul Centrale si affrontano Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Segui ...