La quieta felicità prima della tragedia dell’antisemitismo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Non c’è tristezza nello sguardoragazza ritratta in questa fotografia. Alle sue spalle un capanno a graticcio, sul margine di un campo da tennis. Abeti neri sullo sfondo. Una nota sul retro del cartoncino: Königstein, 1904. Lei è Alice Stiebel, mia bisnonna. Vedo io la tristezza che non c’è in quello sguardo. Lo sguardo giovane che non arrivava a vedersi come e dove sarebbe stata quarant’anni dopo, la moglie che sostiene il vecchio marito nel cammino notturno verso la frontiera, mentre nei villaggi e in salita per le valli lavoravano le belve dei rastrellamenti. Ancora lo sguardo troppo giovane per immaginare l’azienda incenerita, la figlia profuga, il nipote costretto a passare in mezzo a due filari di compagni ordinati dal professore a sputargli in faccia, gli occhi abbassatinipote quando a scuola le dicevano che aveva ucciso Gesù. ...