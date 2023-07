La principessina futura fashion icon come la madre?

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tra Kate Middleton, 41 anni, e la figlia Charlotte, l’intesa è perfetta. Lo hanno dimostrato ancora una volta sugli spalti del royal box di Wimbledon. La principessa del Galles ha portato l’unica figlia – insieme al primogenito George – a vedere la finale tra il ventenne spagnolo Alcaraz e il campione del mondo Djokovic finita 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Kate Middleton con la figlia Charlotte (Photo by Karwai Tang/WireImage) La piccola royal, 8 anni, ha dimostrato di essere già nei panni della principessa, perfetta mini me dellanata invece borghese. Sempre composta e educata, ladel Galles ha seguito con grande interesse la partita – una vera partita fiume durata quattro ore – indossando a un certo punto un paio di occhiali rosa. ...

... gli occhi sono sulle future regnanti d'Inghilterra Kate Middleton e laCharlotte ... Laregina d'Inghilterra Kate e la principessa Charlotte hanno dimostrato come l'eleganza sia ...... gli occhi sono sulle future regnanti d'Inghilterra Kate Middleton e laCharlotte ... Laregina d'Inghilterra Kate e la principessa Charlotte hanno dimostrato come l'eleganza sia ......Trooping the Colour è stato un evento importantissimo in cui la principessa Kate e la... si è distinta per il comportamento pressoché regale, degno di unaregina (mentre il ...

Kate Middleton e Charlotte alla finale di Wimbledon, per la principessina è la prima volta. «L'eleganza è di f ilmessaggero.it

Erano attesissimi e sono arrivati. La famiglia reale si è fatta attendere, ma quando sono arrivati, gli occhi erano tutti per loro, o ...Erano attesissimi e sono arrivati. La famiglia reale si è fatta attendere, ma quando sono arrivati, gli occhi erano tutti per loro, o meglio, per Kate e Charlotte che ...