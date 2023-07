La principessa Kate e quell' abito verde smeraldo un po' stropicciato per la finalissima di Wimbledon

Il fratello James e la moglie Alizée sono in attesa del loro primogenito › LaCharlotte ha compiuto 8 anni, una festa che continua fino all'Inaugurazione di nonno Carlo...Alfredo Relano, veterano della stampa sportiva spagnola, il giornalista che vota per il Pallone d'oro nel calcio, racconta che Alcaraz ha ricevuto la coppa daMiddleton ,del Galles, ...Camilla al Trooping the Colour, lo scorso 17 giugno, insieme aMiddleton (foto Getty) Quest'... In fondo, nemmeno il titolo di 'del Galles' le era stato concesso con le seconde nozze ...

Tra Kate Middleton, 41 anni, e la figlia Charlotte, l'intesa è perfetta. Lo hanno dimostrato ancora una volta sugli spalti del royal box di Wimbledon. Dove la principessina ha assistito alla partita ...Alcaraz conquista Wimbledon, Novak Djokovic re detronizzato. Sarebbe stato bello sentir raccontare la storica partita dai poeti del tennis Tommasi-Clerici ...