La prima stella gigante rossa oscillante mai catalogata è del Gruppo Astrofili di Tarquinia

(Di lunedì 17 luglio 2023)– Scoperta daglidelGalileo Galilei di(GrAG), laGrAGVar036 è ladella sua specie ad essere inserita in un catalogo ufficiale, determinando una nuova categoria di stelle variabili. Nel Giugno di quest’anno, il team di ricerca scientifica del GrAG diha sottoposto alla valutazione dell’AAVSO, l’associazione internazionale che cura il principale catalogo scientifico di stelle variabili, una nuovavariabile scoperta durante la sua campagna di ricerca di variabili pulsanti, stelle binarie e protostelle. Lo studio ha convinto l’AAVSO, che il 4 Luglio ha censito appositamente per lei una nuova categoria di stelle variabili, battezzata ORG (Oscillating Red ...

O forse dovevamo farlo per lavolta a Napoli: cedere il palco, il microfono, lo spazio " ... Kalika, Filly Lupo, Fede'n'Marlen , Simona Molinari, Pietra Montecorvino , Ste, Valentina, ...Unadi grande talento nell''Orchestra di Fiati "Costa d'Amalfi" è il musicista Sergio Vitale,... Da anni collabora con RAI e MEDIASET suonando comeTromba in varie trasmissioni televisive ...... per il quale sono stati venduti ben 10.000 biglietti nellamezz'ora dell'apertura degli ...di te Ovunque tu sia Ti va di stare bene Sabbia Nuvole in testa L'unica forza che ho Piccola...

Gruppo Astrofili Galileo Galilei di Tarquinia, scoperta la prima stella ... TusciaUp

Ipotizzato per il 2025, è ora atteso entro tra la metà e la fine del 2024. Come funziona il ciclo solare e le conseguenze per la Terra.Altro giorno e altra firma per il Crvena Zvezda che non si ferma sul mercato e annuncia l'ingaggio di Yago dos Santos. Playmaker brasiliano di 23 anni, il giocatore ...