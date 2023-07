La Palermo bene | quella buona e le surreali divisioni per l’anniversario della morte di Borsellino

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 luglio 2023) Potendo, inserirebbero una data in più nel calendario. Un luglio di 32 giorni. Con due 19 luglio, come una data che si inceppa. Allo scrittore argentino Borges, chissà, sarebbe piaciuto. Qui non siamo nella letteratura, purtroppo, ma nella realtà, ed è quello che accade, in Sicilia, sulle spoglie delle vittimemafia. La memoria è sempre più terreno di scontro, e mentre si avvicina un’altra data fatidica, il 19 luglio, appunto, giorno in cui si ricorda l’eccidio di Via Mariano D’Amelio, a, in cui persero la vita il dottore Paoloe gli agentisua scorta, le tensioni tra i diversi fronti dell’antimafia aumentano. E così, il 19 luglio sarà almeno doppio. La destra siciliana si dà appuntamento, come ogni anno, in piazza Vittorio Veneto, a, per raggiungere via D’Amelio ...