La nota della Reggina | “Proseguiremo nell’iter giudiziario contro l’esclusione dalla B”

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Abbiamo appreso con amarezza la decisione del Collegio di garanzia che ha respinto il nostro ricorsodal campionato di Serie B”. Lo scrive sul suo sito ufficiale la, il cui ricorso è stato dichiarato “in parte inammissibile e in parte infondato”. Respinta quindi la richiesta di annullamentocon la quale la Covisoc aveva rilevato a carico del club “il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l’ottenimentolicenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2023-2024”. La società prosegue: “Nel prendere attodecisione dell’autorità sportiva, ribadiamo la convinzione di essere nel pieno diritto sancito ...

"Abbiamo appreso con amarezza - è scritto nellastampa - la decisione del Collegio di garanzia che ha respinto il nostro ricorso contro l'esclusioneReggina dal campionato di Serie B. Nel ...La posta in gioco è altra, europea, comeancora Enric Juliana su La Vanguardia in un pezzo ... Perché l'ambiente come nuovo fronte Rimanda al progetto di Manfred Weber, presidente del Ppe...Il ricorso si legge su Ansa del club calabrese è stato respinto "anche nella parte in cui si chiedeva annullamentocon la quale la Covisoc , con riferimento al rilasciolicenza ...

MIC - Nota di osservazioni schema DM riorganizzazione - FP Cgil ... Fp Cgil

"Abbiamo appreso con amarezza - è scritto nella nota stampa - la decisione del Collegio di garanzia che ha respinto il nostro ricorso contro l'esclusione della Reggina dal campionato di Serie B. Nel ...06:00 Fai Notizia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Agenda della settimana a cura di Roberta Jannuzzi e Federico Punzi 07:30 Nota antiproibizionista ...