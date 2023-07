La Natura al centro La storia di Bonomelli | una storia italiana

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sostenibilità e Benessere, due parole chiave – oggi – per i consumatori e – da sempre – anche perFin dall’inizioha sviluppato prodotti che ponessero ali consumatori e rispondessero ai bisogni di chi vuole prendersi cura di sé in modole e attento alla. In particolare, la ricerca della Sostenibilità ambientale nei nostri prodotti è stata una leva che negli ultimi anni ci ha spinti ad effettuare investimenti in questa direzione. Per fare un esempio, oggi ci proponiamo al mercato con la Camomilla Filtrofiore e con tutte le gamme Tisane/Infusi in packaging completamente senza plastica e con materiali 100% riciclabili: i prodotti sono confezionati in carta filtro in fibre di cellulosa e in carta busta termosaldata (che permette inoltre di preservare al meglio le ...